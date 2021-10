Zu Fuss auf der Autobahn – Frau im Kanton Freiburg bei Verkehrs­unfall tödlich verletzt Am Sonntagnachmittag wurde auf der A12 zwischen Bulle und Rossens eine 33-Jährige angefahren. Der Autobahnabschnitt war vier Stunden lang gesperrt.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn A12 ist eine Frau am Sonntagnachmittag im Kanton Freiburg tödlich verletzt worden. Sie war zu Fuss auf der Fahrbahn. Gegen 13 Uhr, fuhr ein Automobilist auf der Autobahn A12, von Bulle in Richtung Rossens, wie die Kantonspolizei Freiburg am Abend mitteilte. Bei der Ortschaft Riaz bemerkte er demnach eine Person auf der Fahrbahn, als er auf der linken Spur fuhr.

Trotz Vollbremsung sei die Person vom Auto erfasst worden, schrieb die Polizei. Alle Wiederbelebungsversuche des Rettungsdienstes der Region Freiburg-Süd und des mobilen Notfall- und Wiederbelebungsdienstes seien erfolglos geblieben. Das Opfer, eine 33-jährige Frau, sei auf der Unfallstelle gestorben.

Mehrere Personen, der Fahrer und Beifahrerin des Autos sowie Zeugen erhielten gemäss Polizei psychologische Unterstützung durch das mobile Team für psychosoziale Notfälle. Der Autobahnabschnitt zwischen Bulle und der Raststätte Gruyère war während vier Stunden gesperrt. Zur Klärung der genauen Umstände des Unfalls wurde eine Untersuchung eingeleitet.

