Skilift Walterswil – Frau Holle war zu weit im Osten Um den Betrieb aufnehmen zu können, fehlt der Schnee. Auch auf der Oschwand wurde die Loipe nicht präpariert. Jürg Rettenmund

Die Schneedecke ist zu dünn: Der Skilift in Walterswil steht still. Foto: Beat Mathys

Die Landschaft im Oberaargau hüllt sich in winterliches Weiss. Hie und da sieht man sogar Skifahrer unterwegs oder dann wenigstens die Spuren, die sie an geeigneten Hängen hinterlassen haben. Der einzige Skilift der Region ist jedoch nach wie vor geschlossen, wie der Website der Gemeinde Walterswil entnommen werden kann.

Mitte Januar liess Frau Holle die Ostschweiz und Zürich im Schnee versinken. Auch der Oberaargau bekam davon am Rand etwas mit. Doch in Walterswil habe es die längste Zeit geregnet, erklärt Walter Lehmann, Präsident der Skiliftgenossenschaft. Die Schneedecke sei deshalb zu dünn, um den Lift in Betrieb nehmen zu können.