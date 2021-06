Auf der A1 bei Hindelbank - Frau hält auf Überholspur an – Folgeunfall mit zwei Verletzten

Provokation auf A1 in Hindelbank – Frau hält auf Überholspur an – Folgeunfall fordert zwei Verletzte Am Dienstagabend hat ein Streit zwischen zwei Autolenkenden in Hindelbank eine Auffahrkollision verursacht. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Dienstagabend kam es auf der A1 in Hindelbank kurz vor 21.15 Uhr zu einer gefährlichen Szene. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, hielt eine Frau ihr Auto auf dem Überholstreifen an und stieg aus, um zum hinter ihr fahrenden Auto zu gelangen. Offenbar war es zwischen den beiden Lenkenden zuvor zu Provokationen gekommen.

Wegen des Streits mitten auf der Autobahn mussten die anderen Verkehrsteilnehmenden abbremsen. Im stockenden Verkehr kam es darauf zu einer Auffahrkollision zwischen einem Auto und einem Lieferwagen mit Anhänger. Beide Lenker wurden beim Unfall verletzt und nach der Erstversorgung vor Ort mit der Ambulanz ins Spital gebracht.

Die Frau und der Mann, die mutmasslich für den Unfall mitverantwortlich sind und beide silberfarbene Opel fuhren, wurden für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht.

Die Kantonspolizei Bern hat zur Klärung der Ereignisse Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Personen, welche die beiden silberfarbenen Autos gesichtet haben oder Angaben zu deren Fahrweise machen können, werden gebeten, sich unter +41 31 638 81 11 zu melden. Insbesondere ein Mann in einem dunklen Auto, der kurz angehalten und mit den Streitenden Kontakt hatte, ist gebeten, sich zu melden.

pd/ske

