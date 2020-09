Polizei sucht Zeugen – Frau gestürzt – wurde sie gerempelt? Am Dienstagnachmittag hat sich eine 69-Jährige beim Sturz auf einem Parkplatz in Grosshöchstetten verletzt. Die Umstände sind unklar.

Am Dienstag meldete sich eine Frau bei der Kantonspolizei Bern, die nach eigenen Angaben vor dem Coop an der Dorfstrasse bei einem Unfall verletzt worden sei. Demnach sei sie beim Überqueren des Parkplatzes gestossen worden und in der Folge gestürzt. Sie konnte sich selbst in ärztliche Behandlung begeben.

Nach ersten Abklärungen könne, so schreibt die Kapo in einer Mitteilung, nicht ausgeschlossen werden, dass der Stoss «im Zusammenhang mit einem roten Auto steht, das zu diesem Zeitpunkt den Parkplatz in unbekannte Richtung verliess.»

Zur Klärung der Umstände hat die Polizei daher einen Zeugenaufruf lanciert. Insbesondere die Person am Steuer des roten Kleinwagens sowie zwei Frauen, die der verletzten Fussgängerin geholfen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 031 638 81 11 zu melden.

mb / pd