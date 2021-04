Christine Brand (48) zählt zu den erfolgreichsten Berner Krimiautoren. Ihr neues Buch basiert auf den Kindesentführungen in den 80er-Jahren. Es packt.

Christine Brand posiert bei einem Besuch in Bern im Innenhof des Berner Generationenhauses.

Ein Rezept habe ich leider nicht. Ich weiss auch noch nicht, ob mein neuer Krimi «Der Bruder» ein Bestseller wird wie die beiden Vorgängerbücher. Dass der erste Teil, «Blind», so grossen Erfolg hatte, liegt sicher auch daran, dass mein Verlag Blanvalet viel Werbung machte. Faktoren wie gute Partner und Glück sind genauso wichtig wie eine spannende Geschichte. Und mein Protagonist, ein blinder Mann, füllt vielleicht eine Lücke in der Krimiliteratur.

Frau Brand, was braucht es, damit ein Buch zum Bestseller wird?

Der blinde Nathaniel ist nach einem realen Vorbild entstanden. Liest er Ihre Bücher?

Ja, er verfolgt genau, was ich schreibe. Bisher hat er sich noch nie beklagt. Ich habe bei ihm genau recherchiert, was ein blinder Mann alles kann und was nicht. Nun bin ich aber ziemlich nervös wegen des neuen Buchs.