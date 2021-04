Unfall auf dem Schallenberg – Frau bei Motorradunfall schwer verletzt Am späten Donnerstagabend ist ein Motorrad auf der Passstrasse von der Fahrbahn abgekommen. Die Fahrerin und ihr Mitfahrer stürzten über die Leitplanke die Böschung hinunter.

Beliebtes Ausflugsziel von Töfffahrern: Der Schallenbergpass. Am Gründonnerstag hatte die Fahrt für zwei Personen schlimme Folgen. Foto: Daniel Fuchs

Auf dem bei Motorradfahrern beliebten Schallenbergpass ist es am späten Gründonnerstag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Bern wurde der Unfall kurz nach 22.30 Uhr gemeldet.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge fuhren eine Motorradfahrerin und ihr Mitfahrer vom Schallenbergpass in Richtung Süderen (Gemeinde Röthenbach im Emmental) hinunter, als sie kurz nach der Passhöhe auf die Gegenfahrbahn gerieten und linksseitig in die Leitplanke prallten. Die beiden Personen seien in der Folge über die Leitplanke mehrere Meter die Böschung hinuntergestürzt, schreibt die Polizei.

Der Mitfahrer konnte sich selber retten

Die schwer verletzte Fahrerin konnte durch die ausgerückten Feuerwehrangehörigen geborgen werden. Sie wurde anschliessend mit dem Helikopter ins Spital geflogen. Der verletzte Mitfahrer konnte sich selbständig zurück zur Strasse begeben, er wurde mit der Ambulanz ins Spital gebracht.

Die Strasse musste gemäss Polizei in beide Fahrtrichtungen während etwa zwei Stunden gesperrt werden. Im Einsatz standen die Feuerwehren Röthenbach, Region Langnau sowie Eggiwil, eine Rega-Crew, ein Ambulanzteam und mehrere Patrouillen der Kantonspolizei Bern. Ermittlungen zum Unfall wurden aufgenommen.

tg

Fehler gefunden?Jetzt melden.