Zu Boden geschleudert – Frau auf Fussgängerstreifen angefahren Am Samstagmorgen ist es in Biel zu einem Unfall zwischen einer Fussgängerin und einem Auto gekommen. Die Frau wurde dabei verletzt.



Am Samstag kurz nach 9.10 Uhr wurde der Kantonspolizei Bern ein Unfall auf der Johann-Verresius-Strasse in Biel gemeldet. Eine Fussgängerin wurde beim Überqueren des Fussgängerstreifens auf Höhe des Verkehrsausbildungszentrums von einem Auto, das von der Aarbgerstrasse in Richtung Murtentrasse unterwegs war, angefahren. Dabei wurde das Opfer zu Boden geschleudert und verletzt, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt.

Bis die Einsatzkräfte eintrafen, wurde die Verletzte durch Privatpersonen betreut. Sie musste schliesslich mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden. Für die Dauer der Unfallarbeiten wurde der Verkehr auf der Johann-Verresius-Strasse wechselseitig geregelt. Die Polizei sucht Zeugen: 032 324 85 31.

sih/pkb

Fehler gefunden?Jetzt melden.