Charlotte Perriand auf der Corbusier-Liege, für deren Entwurf sie genauso wie Le Corbusier verantwortlich ist. Foto: Archiv Charlotte Perriand/Elisabeth Sandmann

Mies van der Rohe, Le Corbusier, Alvar Aalto – was wären sie gewesen ohne die Frauen an ihrer Seite, die sie allerdings erfolgreich in ihren Schatten gestellt haben. Die «chaise longue basculante» ist weltbekannt, genauso das ebenfalls nach Le Corbusier benannte Sofa.

Dass der Ursprung der Stahlrohrmöbel, die später als Corbusier-Möbel so grosse Bekanntheit erlangten, in einer Abschlussarbeit von Charlotte Perriand lag, wissen nicht viele. Mit ihrer «bar sous le toit», dem Entwurf einer geschwungenen Bar aus Chromstahl und Glas und einem Sofa mit niedrigem Tisch, traf sie den Stil, der zur reduzierten Moderne von Le Corbusiers Architektur passte. Mit glänzendem Stahl und buntem Leder schaffte sie den modernen Ausdruck industrieller Fertigung, der sich von traditionellen Einrichtungen abhob. Obwohl Le Corbusier Mühe hatte, eine Frau in seinem Büro aufzunehmen – «wir sticken hier keine Kissen» –, war sie schliesslich mit ihren Möbelentwürfen und Inneneinrichtungen für die modernen Wohnbauten aus Le Corbusiers Werk nicht mehr wegzudenken.

Lebemann – dank dem Erbe der Frau

Eine ähnliche Geschichte zeigte Sabine Gisiger Anfang dieses Jahres in ihrem Film «The Mies van der Rohes». Sie beleuchtet die Geschichte des erfolgreichen Architekten Ludwig Mies van der Rohe aus der Sicht der Tochter Georgia. Ihre Mutter Ada akzeptierte vieles, hielt dem grossen Architekten den Rücken frei und führte die Familie im Alleingang. Als ihre Mutter aus gutem Hause starb und Ada ein stattliches Erbe zukam, ging dieses direkt in Ludwigs Vermögen über, der bereits getrennt von Ada nun mit seiner Geliebten Lilly Reich lebte. Letztere verwaltete das Geld und überwies Ada jeweils den Teil, den sie für das Leben mit ihren Töchtern benötigte, der Rest verhalf Mies van der Rohe, seinen Lebensstandard und das unabhängige Architekturschaffen weiterzuführen.

Ludwig Mies van der Rohe lebte mit seiner Geliebten – und vom Erbe seiner Schwiegermutter. Foto: Werner Blaser

Aber nicht nur Ada war für Mies van der Rohes Erfolg massgebend, auch Lilly Reich trug in grossem Masse zu seinem Erfolg bei. Sie arbeitete im Büro Mies van der Rohes mit und hat ähnlich wie Charlotte Perriand so manchen Entwurf geprägt. Auch sie hat zahlreiche Möbel entworfen, die als «Mies van der Rohe»-Möbel bekannt wurden, ausserdem hat sie grosse Architektur-Entwürfe mitgestaltet, wie jenen für den Barcelona-Pavillon.

Aufopfernd, aber ruhmlos: Lilly Reich musste die Rolle der Frau an der Seite Mies van der Rohes erdulden. Dieser emigrierte kurz vor Kriegsausbruch nach Amerika und schickte sie nach ihrem Besuch in Chicago ins Kriegsdeutschland zurück, wo sie sein Büro aufrechterhalten musste.

Vorbild Lux Guyer

In der Schweiz agierte indes Lux Guyer als grosses Vorbild, nicht nur mit ihrem architektonischen Schaffen, sondern auch in der gesellschaftlichen Vorreiterrolle als Frau. Sie durfte das Architekturstudium an der ETH lediglich als Fachhörerin besuchen, gründete danach dennoch als eine der ersten Frauen in der Schweiz ihr eigenes Architekturbüro. Sie bewirkte, dass nur ein Jahr später Flora Steiger-Crawford ein Architekturstudium an der ETH antreten durfte.

Auch wenn die Frauen in der Bauwelt nun tröpfchenweise Einzug hielten, dauerte es noch fast 80 Jahre, bis ein wirklicher Wechsel spürbar wurde. Bis dahin gibt es zahlreiche Frauen, die nur im Hintergrund wertvolle Arbeit leisten oder zusammen mit einem männlichen Part auftreten, um überhaupt Gehör zu finden. Erst in den letzten zwei Jahrzehnten kommen so langsam die Architektinnen zum Zug – immer häufiger entdeckt man Architekturbüros, die von einer Frau oder von Frauenteams geführt werden, immer häufiger unterrichten auch Professorinnen an der ETH.

Keine Architektinnen beim SIA

Wer heute als Architektin arbeitet, erschrickt dennoch, wie stark die Männerdomäne im Alltag noch immer verteidigt wird. Dies zeigt etwa das Beispiel der vom SIA, dem Schweizerischen Ingenieur- und Architektenverein, publizierten Broschüre zum «Berufsbild Architekt». Im gesamten Dokument ist nie von der Architektin die Rede, auf der letzten Seite wird schliesslich noch erwähnt, dass selbstverständlich immer auch die weibliche Form gemeint ist.

Das wird noch damit gesteigert, dass sämtliche Vertragsvorlagen, die vom SIA zur Verfügung gestellt werden, in ausschliesslich männlicher Form gehalten werden – ohne Möglichkeit zur einfachen Korrektur, da diese Textfelder nicht bearbeitet werden können. So muss also die Bauherrin als der Bauherr oder der Auftraggeber unterschreiben, die Architektin als der Beauftragte und die Unternehmerin als der Unternehmer – im Jahr 2023.



Sonja Huber und Bettina Gubler haben an der ETH Lausanne Architektur studiert und arbeiten als praktizierende Architektinnen in Bern. Sie sind Mitglieder des «Baustelle»-Kolumnistenteams.



