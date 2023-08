Crédit Agricole expandiert – Französische Bankengruppe eröffnet Filiale in Bern Die CA Next Bank will auf dem bereits dichten Bankenplatz in Bern neue Kundschaft gewinnen. Julian Witschi

Vor kurzem noch eine Baustelle, nun soll die Filiale an der Aarbergergasse ab 4. September geöffnet sein. Foto: Andreas Weidmann

Gut zwei Dutzend Banken sind in der Stadt Bern bereits angesiedelt. Nun kommt mit der CA Next Bank ein Ableger der französischen Grossbank Crédit Agricole in die Bundesstadt.

An der Aarbergergasse 5 eröffnet die in Genf ansässige Tochtergesellschaft von Crédit Agricole ihre zwölfte Filiale in der Schweiz. «Unsere Bank hat grosse Ambitionen und möchte ihre Reichweite in den kommenden Jahren massgebend ausbauen», sagt Banksprecherin Rebekka Rauscher. «Wir möchten in allen grossen Städten der Schweiz präsent sein.» Nach Genf, Lausanne, Zürich und Basel folgt nun Bern.

Ferner sind 2024 zwei weitere Agentureröffnungen geplant, nämlich zusätzliche Standorte in Genf und Zürich. In Bern werden zunächst vier Mitarbeitende beschäftigt. Das Ziel sei es, die Zahl der Angestellten kontinuierlich zu erhöhen, sagt Rauscher. Die Filiale biete Platz für acht Mitarbeitende. Eröffnet wird sie am 4. September.

Grenzgänger stehen traditionell im Fokus bei der CA Next Bank: Sie wirbt mit Lohnkonten für den einfachen Transfer über die Grenze zum aktuellen Wechselkurs sowie für Immobilienfinanzierungen in der Schweiz und in Frankreich. «In Bern richten wir unsere Tätigkeit hauptsächlich auf die lokale Berner Kundschaft aus», sagt Rauscher, gebe es hier doch kaum Grenzgänger.

Um unter den vielen Banken neue Kundschaft anzulocken, verweist die CA Next Bank auch auf ihre Sparkonten. Mit 0,85 Prozent Zins auf dem normalen Sparkonto für Guthaben in Franken liegt sie im Vergleich zu anderen Anbietern im oberen Bereich.

Insgesamt zählt die CA Next Bank knapp 63’000 Kundinnen und Kunden. Die Bilanzsumme beläuft sich auf 5,8 Milliarden Franken. Für das erste Halbjahr 2023 weist sie einen Gewinn von 6 Millionen Franken aus. Das Mutterhaus Crédit Agricole mit Sitz in Paris ist genossenschaftlich organisiert und zählt zu den dreissig weltweit systemrelevanten Grossbanken.

