Direktionszuteilung Stadt Bern – Franziska Teuschers Zögern Nächste Woche dürfte der Gemeinderat entscheiden, wer welche Direktion übernimmt. Damit blieben vor Weihnachten immerhin noch zehn Tage für die Übergabe. Christoph Hämmann

Die neu gewählte Stadtregierung: Offen ist bloss noch, welche Direktion Franziska Teuscher (rechts) und Marieke Kruit übernehmen werden. Foto: Adrian Moser

Offiziell entscheidet der neu gewählte Berner Gemeinderat an seiner ersten Sitzung über die Zuteilung der Direktionen. Laut Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL) findet diese voraussichtlich am 13. Januar statt.

Allerdings würde dieses Vorgehen vom üblichen Modus abweichen. Zu einer solchen Abweichung kam es vor vier Jahren, als zuerst der zweite Wahlgang um das Stadtpräsidium abgewartet werden musste. Weil sich dort die bisherige Gemeinderätin Ursula Wyss (SP) Mitte Januar mit dem neu gewählten von Graffenried um das Stapi-Amt duellierte, hielt Wyss bis auf weiteres die Stellung in der Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün (TVS). Von Graffenried und der ebenfalls neu gewählte Gemeinderat Michael Aebersold (SP) wurden so lange in einem provisorischen Büro untergebracht.