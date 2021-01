Schulraumplanung im Stadtrat – Franziska Teuscher muss sich harsche Kritik anhören Zwei SP-Stadträtinnen und die Grünliberale Marianne Schild kanzelten Schuldirektorin Franziska Teuscher wegen der Schulraumplanung ab. Diese konterte die Vorwürfe. Stefan Schnyder

Die städtische Schuldirektorin Franziska Teuscher musste sich bereits an der ersten Sitzung des neu gewählten Stadtrats verteidigen. Foto: Raphael Moser

55 Frauen und 25 Männer. Das ist die Zusammensetzung des neu gewählten Berner Stadtrats. 53 der gewählten Stadträtinnen waren am Donnerstagabend in der Berner Festhalle anwesend. Doch wer geglaubt hatte, dass der Umgang im Stadtrat dadurch sanfter und einfühlsam werden würde, sah sich getäuscht. Es ging sehr bald heftig zur Sache. Die eine oder andere der neu gewählten Stadträtinnen dürfte sich ob des scharfen Tons gewundert haben.

Und das kam so: Auf der Traktandenliste stand eine Interpellation zur Schulraumplanung. Auslöser war die Schulraumknappheit in der Länggasse, die eine Elternpetition zur Folge hatte. In der dringlichen Vorstoss der Fraktionen SP/Juso, GFL/EVP und SVP stellten fünf Mitglieder des Stadrats die Frage: «Wie löst die Stadt Bern die Problematik der Schulraumknappheit im Schulkreis Länggasse-Felsenau rasch?»