Foto: Urs Flüeler (Keystone)

Kaum einer kennt die Alpen so gut wie er: Der Urner Franz Steinegger war 1988 Präsident des Schweizer Tourismus-Verbands und von 1989 bis 1991 Zentralpräsident des Schweizer Alpen-Clubs. Er war Vizepräsident des Stiftungsrats der Schweizerischen Rettungsflugwacht, seit 2004 ist er Präsident des Verkehrshauses der Schweiz in Luzern. Als Leiter des Urner Krisenstabes bei den Unwetterkatastrophen von 1977 und 1987 erwarb er sich den Beinamen «Katastrophen-Franz». Von 1980 bis 2003 gehörte er für die freisinnige Partei dem Nationalrat an. 1989 bis 2001 war er Präsident der FDP Schweiz und galt als einer der einflussreichsten Schweizer Politiker. Steinegger wurde dieses Jahr 80 Jahre alt und lebt in Uri. (pbu)