Rücktritt in Hilterfingen – Franz Rüegg übergibt an Markus Graf Neue Tätigkeiten und Aktivitäten ab 2024: Deshalb tritt Gemeinderat Franz Rüegg per Ende Jahr zurück. Als Nachfolger schlägt die FDP Markus Graf vor. Franziska Streun

Per Ende Jahr tritt Franz Rüegg nach sieben Jahren als FDP-Gemeinderat zurück. Foto: PD

Die FDP Hilterfingen ist aktuell mit dem Gemeindepräsidenten Gerhard Beindorff und den Gemeinderäten Peter Fischer und Franz Rüegg in der Exekutive von Hilterfingen vertreten. Wie die Partei mitteilt, gibt es auf Anfang 2024 einen personellen Wechsel. Franz Rüegg hat per Ende Jahr die Demission eingereicht. Er soll durch Markus Graf, der dem Gemeinderat zur Wahl vorgeschlagen wird, ersetzt werden. Er ist Leiter Projekt- und Asset-Management bei der Industrielle Betriebe Interlaken AG und langjähriges Mitglied der Gemeindebetriebekommission.

Franz Rüegg ist seit 2017 im Gemeinderat vertreten, davor war der Maschineningenieur während zwölf Jahren in der Baukommission tätig. Nachdem der 67-Jährige 2021 seine ACD-Engineering AG in Steffisburg an den Unternehmer Christof Willi übergeben hatte, war für Rüegg klar, dass er sich vermehrt zurückziehen und die Schwerpunkte in seinem Leben verlagern will. «Mir ist es ein Bedürfnis geworden, mir immer mehr Zeit für mich, meine Familie mitsamt den Enkelkindern und für meine Hobbys wie Reisen und Sport zu nehmen», ergänzt er auf Anfrage. In der FDP, zu der er seit den 1990er-Jahren gehört, bleibt er weiterhin Mitglied.

«Hat nichts mit der Waret zu tun»

«Meine persönliche Neuausrichtung ist von langer Hand geplant und hat nichts mit dem Nein zum Waret-Geschäft an der Gemeindeversammlung vom 7. Juni zu tun», sagt Franz Rüegg. Seine Nachfolge sei innerhalb des Vorstandes der FDP seit längerem vorbereitet worden. Bis Ende Jahr wird der Gemeinderat als Verantwortlicher für das Ressort Tiefbau die vom Souverän in Auftrag gegebenen Abklärungen mit den Gemeinden Oberhofen und Sigriswil leiten. Die Gemeinde soll prüfen, ob mit den Nachbargemeinden innerhalb eines Jahres ein Wasserverbund eingegangen werden kann. «Damit ich für diese Gespräche keinen Waret-Hut trage, bin ich aus dem Verwaltungsrat ausgetreten», ergänzt er.

Die Gemeinde Hilterfingen bleibt weiterhin mit 5 Prozent Aktionärin der Waret AG, an welche der Souverän die eigenen Primäranlagen (Quellen, Leitungen, Reservoirs, Entkeimungsanlagen) nicht abgetreten hat. Die AG bleibt unverändert für die Trinkwasserversorgung im Westen von Thun, in Heimberg, Steffisburg, in der Stadt Thun und Hilterfingen verantwortlich.

Ressortverteilung noch offen

«Wer ab 2024 die Verhandlungen mit den Gemeinden Oberhofen und Sigriswil leiten wird, ist noch offen und hängt von der allfällig neuen Ressortverteilung innerhalb des Gemeinderats ab», sagt Rüegg. Eigentlich hätte sein Kollege Heinz Habegger nachrutschen können, doch er verzichtet. Stattdessen schlägt die FDP nun Markus Graf als Nachfolger vor. «Gemäss Reglement wird es deshalb keine zusätzlichen Vorschläge von anderen Parteien und auch keine Urnenwahl geben», sagt Franz Rüegg, «und der Gemeinderat kann selbst unseren Vorschlag prüfen und über die Wahl entscheiden.»

