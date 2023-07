Das Unternehmen wurde 1881 vom damals 26-jährigen deutschen Kaufmann Franz Philipp Karl Friedrich Weber in Zürich gegründet. Nach seinem Ableben wurde das Geschäft in zweiter und dritter Generation, von Sohn und Enkelsohn, weitergeführt. Immer wieder wechselten danach die Besitzer. Von 1984 bis 2006 war Denner im Besitz von Franz Carl Weber. Danach wurde die Firma an die französische Ludendo-Gruppe verkauft. Im Jahr 2018 hatte der Schweizer Nationalrat und Digitec-Mitgründer Marcel Dobler das Unternehmen zusammen mit dem damaligen Franz-Carl-Weber-CEO Yves Burger und dem deutschen Spielwarenhändler Simba Dickie übernommen. Burger sprang 2019 ab. Per 1. Juli 2023 wird nun die Müller Handels AG Schweiz neue Eigentümerin.

Franz Carl Weber beschäftigt aktuell knapp 200 Angestellte in insgesamt 23 Filialen. Daniel Nenadic ist CEO der Firma.

Zu den Produkten, die Franz Carl Weber als Erstes verkaufte, gehörte das Schaukelpferd. So kam es, dass jenes zum festen Bestandteil der Firmenidentität wurde und noch heute das Logo ziert.