Gerichtsfall wegen Betrugs – Franz A. Zölch zieht Urteil weiter an das Obergericht Anwalt Martin Gärtl legt im Auftrag seines Mandanten Franz A. Zölch Berufung gegen die Verurteilung wegen Betrugs ein. Nun geht der Fall an das Obergericht. Stefan von Bergen

Der wegen Betrugs verurteilte Berner Jurist Franz A. Zölch. Foto: Walter Pfäffli

Der einst renommierte Berner Jurist Franz A. Zölch (71) wehrt sich gegen seine Verurteilung wegen Betrugs. Wie sein Anwalt Martin Gärtl am Freitagmorgen auf Anfrage bestätigte, meldet Zölch gegen das Urteil des Regionalgerichts Bern-Mittelland Berufung an. «Mein Mandant will so im weiteren Verlauf des Prozesses alle seine Rechte wahren», erklärt Gärtl. Somit wird sich als nächste übergeordnete Instanz das bernische Obergericht mit dem Fall beschäftigen müssen.

Die Strafabteilung des Regionalgerichts Bern-Mittelland hatte Zölch am 16. März wegen gewerbsmässigen Betrugs zu 30 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Von diesen 30 Monaten sind 12 als unbedingte Haftstrafe zu vollziehen. Die anderen 18 Monate wurden bedingt mit einer Probezeit von vier Jahren ausgesprochen. Zölch wurde schuldig gesprochen, seine Gläubiger in fünfzehn von achtzehn Anklagepunkten arglistig betrogen zu haben.