Rettungsaktion bei «Titanic»-Tauchgang – Frankreich schickt Spezialschiff zur Suche nach vermisstem Tauchboot In der Nähe des berühmten Titanic-Wracks suchen Rettungskräfte in einem Wettlauf gegen die Zeit nach einem Tauchboot. Nun schickt Paris ein Schiff samt Tauchroboter in die Region.

Unterwegs zur Suchaktion: Die L’Atalante. Foto: Stéphane Lesbats (Ifremer)

Um das auf dem Weg zur Titanic im Nordatlantik verschollene Tauchboot zu finden, schickt Frankreich ein Spezialschiff samt Tauchroboter in die Region. Das Forschungsschiff «Atalante» des Meeresforschungsinstitut Ifremer, das sich bereits auf einer Mission befindet, werde am Mittwochabend vor Ort eintreffen, sagte Frankreichs Meeresstaatssekretär Hervé Berville, wie der Sender BFMTV am Dienstag berichtete.

Das Schiff ist mit einem für grosse Tiefen geeigneten Tauchroboter ausgestattet. Experten zur Bedienung des Roboters seien vom südfranzösischen Toulon aufgebrochen, um vor Ort die Suche nach dem vermissten Tauchboot zu leiten.

«Die Vorkehrungen werden in Verbindung mit dem Koordinierungszentrum der Nato fortgesetzt, und wir stehen in Kontakt mit den US-Behörden», sagte Berville. Die Bediener des Roboters träfen am Mittwochmorgen in Neufundland in Kanada ein.

Das ferngesteuerte Tauchfahrzeug «Victor 6000» soll für die Suche eingesetzt werden. Foto: Olivier Dugornay (Ifremer)

Der Roboter «Victor 6000» wird von dem Forschungsschiff über eine bis zu acht Kilometer lange Schnur ferngesteuert und wird von Ifremer als «Vorzeigegerät für Unterwassereinsätze» bezeichnet, wie BFMTV berichtete. Der Roboter kann in Tiefen bis zu 6000 Metern eingesetzt werden.

An Bord des vermissten Tauchboots ist unter anderem der französische Forscher und Ex-Marine-Offizier Paul-Henri Nargeolet, der als einer der bekanntesten Experten für das Wrack gilt und daher den Spitznamen «Mr. Titanic» trägt. Weitere Insassen sind der britische Abenteurer Hamish Harding sowie der britisch-pakistanische Unternehmensberater Shahzada Dawood und dessen 19-jähriger Sohn Suleman. Die Identität des Fünften wurde zunächst nicht bestätigt. (Das sind die Insassen im verschollenen U-Boot)

Die Einrichtung der Titan: beheizte Wände und ein Klo

Die Titan, die nahe dem Wrack der Titanic im Atlantik vermisst wird, ist speziell für Touristen gebaut. Wirklich bequem ist es aber nicht. Die Reisenden, die hohe Summen für das Abenteuer bezahlen, müssen auf dem Boden sitzen. Raum für Bewegung lassen die Masse nicht zu, wie die BBC am Dienstag berichtete.

Das vermisste Tauchboot Titan. Foto: Oceangate (Keystone)

Das gewölbte Bullauge an der Vorderseite soll den Blick auf die «Titanic» ermöglichen. Vom «grössten Aussichtspunkt aller bemannten Tiefsee-Tauchboote» schwärmt das Unternehmen laut BBC. Starke Scheinwerfer an der Aussenseite durchbrechen das pechschwarze Wasser in rund 3800 Metern Tiefe und beleuchten das Wrack. In der Tiefe des Atlantiks kann es sehr kalt werden. Deshalb sind die Wände beheizt.

Eine Besonderheit: Es gibt eine Toilette im vorderen Bereich. Wer mal muss, zieht einen Vorhang vor – und der Pilot dreht die Musik auf. Allerdings empfehle das Unternehmen, die «Ernährung vor und während des Tauchgangs einzuschränken, um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass Sie die Einrichtungen nutzen müssen».

Einmal von der Startplattform gelöst, erreicht das Tauchboot mithilfe von 5,56 elektrischen Triebwerken eine Geschwindigkeit von bis zu 4 Stundenkilometern. Um dem enormen Wasserdruck in der Tiefe standzuhalten, verfügt das etwa 10,4 Tonnen schwere Boot über einen 5 Zoll dicken Rumpf aus Kohlefaser, der dem Luft- und Raumfahrtstandard entspricht und mit 2 gewölbten Endkappen aus Titan verstärkt ist.

Die Ortung ist schwierig. In diesen Tiefen funktioniert das GPS-Signal nicht mehr. Stattdessen hilft ein Akustiksystem namens Ultra Short Baseline, mit dem sich die «Titan» mit dem Mutterschiff austauscht. An Bord steuert der Pilot anhand dieser Anweisungen dann mit einem verstärkten Videospiel-Controller.

