Unruhen nach dem Tod eines Jugendlichen durch Polizeigewalt – Frankreich brennt Gelbwesten, Rentenreform, ein Funke reicht, und das Land steht in Flammen. Woher kommt diese Wut? Und warum hört sie einfach nicht auf? Kathrin Müller-Lancé aus Paris

Ausschreitungen und Gewalt in Nanterre bei Paris: Hier wurde der 17-jährige Nahel von einem Polizisten getötet. Foto: Mohammed Badra (Keystone)

Hier ist es also passiert. Die Stelle, an der der 17-jährige Nahel vor ein paar Tagen getötet wurde, sieht unscheinbar aus. Eine Abzweigung an einer Kreuzung, eingeklemmt zwischen Baustellen und Hochhäusern, nur wenige Meter von der Präfektur in Nanterre entfernt. Hier hat ein Polizist dem jungen Autofahrer in die Brust geschossen, Nahel starb noch an der Strasse. Der Ort ist seitdem zu einer Gedenkstätte geworden, Blumensträusse liegen da, in Plastik eingepackt, weisse Rosen, jemand hat einen Sticker an den Laternenpfahl geklebt: «Gerechtigkeit für Nahel». (Lesen Sie hier unseren Kommentar zu den Unruhen in Frankreich.)