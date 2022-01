Die Loubegaffer – Francine Jordi glänzt im Glitzerkleid, Tom Berger macht Kassensturz Francine Jordi überzeugt in ihrem Zweitjob als Moderatorin. Und Beatrice Simon bringt sich als YB-Goalie ins Spiel. Stefan Schnyder

Glänzender Auftritt: Jörg Pilawa und Francine Jordi während der Silvestershow. Foto: Screenshot ARD

«Was wäre ein Jahreswechsel ohne sie?», ruft Jörg Pilawa zu Beginn seiner grossen Silvestershow von ARD, ORF und SRF ins Publikum. «Sie» ist die 44-jährige Berner Sängerin und Komponistin Francine Jordi, geboren in Richigen bei Worb. Bereits zum sechsten Mal moderierte sie die wichtigste Show des Jahres mit Jörg Pilawa. Als Jordi ins Rampenlicht tritt, erntet sie Applaus. Und Pilawa staunt: «Was für eine herrliche Garderobe!» Ihr kurzer Glitterdress funkelt saphir-, türkis- und rubinfarben. Und sie strahlt ins Publikum. 750 Menschen sind bei der Aufzeichnung der Sendung am 17. November im deutschen Offenburg im Saal. Laut Pilawa sind alle geimpft oder genesen und an diesem Tag zusätzlich getestet.