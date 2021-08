Fall eines Berner Unternehmers – Fragwürdiger Steuerdeal bringt Finanzdirektion unter Druck Die Finanzkommission des Grossen Rates will sich von der Regierung den Umgang mit Steuerschuldnern erklären lassen. Die SP glaubt derweil nicht an einen Einzelfall. Quentin Schlapbach

Die Finanzdirektion von Beatrice Simon – hier während der ersten Parteiversammlung ihrer Partei Die Mitte – muss sich wegen eines dubiosen Steuerdeals erklären. Foto: Raphael Moser

Vor zwei Wochen machte diese Zeitung den unglaublichen Fall eines Stadtberner Unternehmers publik. Der Mann hatte über die Jahre Steuerschulden von über 8,7 Millionen Franken angehäuft, während er ein Luxusleben führte und mit einem Porsche durch die Gegend fuhr. Beinahe hätte ihm die kantonale Steuerverwaltung diese Schulden zum Spottpreis von 25’000 Franken erlassen. Einzig das Einschreiten der Stadtberner Finanzdirektion liess den Deal platzen.

Dieser Fall soll nun politisch aufgearbeitet werden. Die Finanzkommission des Grossen Rates gibt nach ihrer ersten Sitzung nach den Sommerferien bekannt, dass sie sich von der Berner Regierung und der zuständigen Finanzdirektion erklären lassen will, wie es so weit kommen konnte. Ausführungen verlangt die FiKo insbesondere über die allgemeine Funktionsweise, die Abläufe und die Zuständigkeiten beim Rückkauf von Verlustscheinen.

Gegenüber dieser Zeitung sagte eine Sprecherin der Finanzdirektion Anfang August, dass die kantonale Steuerverwaltung jährlich mehr als hundert solche Rückkäufe von Verlustscheinen mit Steuerschuldnern vereinbare. Eine genaue Statistik gebe es jedoch nicht. Wegen des Steuergeheimnisses ist auch sonst praktisch nichts über diese Deals bekannt. Es stellt sich insbesondere die Frage, ob eine Verlustdividende von 0,23 Prozent – wie im Fall des Porsche fahrenden Unternehmers – die Ausnahme oder die Regel sind.

Die SP macht Druck

Die Berner SP will es nicht alleine bei Erklärungen belassen. Sie fordert in einem Vorstoss im Grossen Rat die Aufhebung des Steuergeheimnisses. «Es ist anzunehmen, dass dies kein Einzelfall ist», schreibt die Partei in einer Medienmitteilung.

Die SP sieht die dünne Personaldecke in der Finanzdirektion, die fehlenden Kontrollen, die hohe Dossierlast und der mangelnde Einsatz von Steuerdetektiven verantwortlich für die finanzielle Misere im Kanton Bern. «Mit der Abschaffung des Steuergeheimnisses würden solch krasse Fälle eher entdeckt. Das käme nicht nur den Kantonsfinanzen zugute, sondern auch den Gemeinden, wie dieser Fall exemplarisch zeigt», sagt Grossrat David Stampfli. Er hat zusammen mit Andrea Zryd den Vorstoss eingereicht.

Auf der bürgerlichen Seite dürfte dieser Vorstoss jedoch kaum Unterstützung finden. FDP-Grossrat Adrian Haas meinte gegenüber der Zeitung «Der Bund» kürzlich sogar, dass es vielleicht besser gewesen wäre, wenn die Behörden die 25’000 Franken des Unternehmers einfach akzeptiert hätten, als auf den Verlustscheinen sitzen zu bleiben. Es sei für ihn «nicht offensichtlich», dass die Steuerverwaltung in diesem Fall einen Fehler gemacht habe.

Verluste im Finanzausgleich

Dass die Finanzdirektion von Beatrice Simon (Die Mitte) nun politisch unter Druck gerät, hat auch mit ihrer rigiden Auslegung des Steuergeheimnisses zu tun. Das Berner Steuergesetz sieht nämlich bereits heute Ausnahmen in der Geheimhaltungspflicht vor, wenn «ein überwiegendes öffentliches Interesse» besteht.

Ein solches öffentliches Interesse sah die Finanzdirektion jedoch nicht einmal gegeben, als letztes Jahr bekannt wurde, dass der Kanton 2021 wegen eines einzigen Unternehmens 97 Millionen Franken weniger aus dem nationalen Finanzausgleich erhält.

Damals behauptete die Finanzdirektion noch, dass der Bundesrat bereits für dieses Jahr eine Korrektur in Aussicht gestellt habe – was diese Zeitung bereits damals infrage stellte. Mittlerweile ist klar: Die damalige Aussage war tatsächlich falsch. Auch in den Jahren 2022 und 2023 werden dem Kanton Bern wegen der Firma je rund 70 Millionen Franken entgehen (lesen Sie dazu auch: Kostet diese Firma den Kanton Bern 97 Millionen Franken?).

Fehler gefunden?Jetzt melden.