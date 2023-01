Havarie in wichtiger Wasserstrasse – Frachtschiff läuft im Suezkanal auf Grund Die Kanalbehörde versuche, das Schiff wieder freizuschleppen. Demnach lief es in der Nähe des Ortes Al-Kantara auf Grund. UPDATE FOLGT

Im Suezkanal ist ein Frachtschiff auf Grund gelaufen. Das teilte der Schiffsagent der «M/V Glory», das norwegische Unternehmen Leth, am Montag mit. Die Kanalbehörde versuche, es wieder freizuschleppen. Demnach lief das Schiff in der Nähe des Ortes Al-Kantara auf Grund.

Schlepper versuchen, das Schiff wieder frei zu bekommen. Von der Nachrichtenagentur AP analysierte Satellitendaten zeigten, dass die «Glory» in einem einspurigen Abschnitt des Kanals südlich von Port Said liegt. Die «Glory» hat nach Angaben des Gemeinsamen Koordinationszentrums, das ukrainische Erzeugnisse auf den Weltmarkt bringt, mehr als 65’000 Tonnen Getreide aus der Ukraine an Bord, das nach China geliefert werden soll.

Der Unfall weckt Erinnerungen an die tagelange Blockade des Suezkanals durch das Containerschiff «Ever Given» im März 2022. Der Riesenfrachter hatte sich festgefahren und die Durchfahrt blockiert. Der Vorfall verursachte bedeutende Störungen im internationalen Schiffsverkehr.

Rund zehn Prozent des weltweiten Seehandels verläuft durch den Suezkanal, der das Rote Meer mit dem Mittelmeer verbindet.

