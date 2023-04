«Apropos» – der tägliche Podcast – Fox News kommt mit 787,5 Millionen glimpflich davon Diese Summe zahlt der rechte TV-Sender in den USA, um einer Klage zu entkommen – und einem peinlichen Prozess rund um seine Rolle bei Donald Trumps Wahlbetrugs-Lüge. Mirja Gabathuler als Host Fabian Fellmann als Gast

Abonnieren Sie diesen Podcast: auf Apple Podcasts , Spotify oder Google Podcasts .

Am Ende nahm Fox News das hohe Preisschild des aussergerichtlichen Vergleichs in Kauf: 787.5 Millionen Dollar zahlt der rechte US-amerikanische TV-Sender an die Firma Dominion, die Wahlurnen herstellt. Dominion hatte Fox News wegen Rufschädigung zivilrechtlich angeklagt. Dies weil Moderatorinnen und Experten des Senders nach der Wahl von Joe Biden im November 2020 behaupteten, es hätte beim Auszählen der Stimmen Betrug und Unstimmigkeiten gegeben. Und zwar im Bewusstsein, damit eine Lüge zu verbreiten, wie Mails und Nachrichten zeigen.



Was steckt hinter dem Milliardenvergleich? Was will Fox News lieber nicht vor Gericht verhandeln? Und welche Rollen spielen Fake News und populistische Medien im kommenden Wahlkampf? Darüber spricht USA-Korrespondent Fabian Fellmann in einer neuen Folge des täglichen Podcasts «Apropos». Gastgeberin ist Mirja Gabathuler.



«Apropos» – der tägliche Podcast Politisch, persönlich, nah: «Apropos», der tägliche Podcast des «Tages-Anzeiger» und der Redaktion Tamedia, beleuchtet Themen und Hintergründe, die bewegen. Sie können «Apropos» kostenlos auf Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcasts hören und abonnieren.

Mirja Gabathuler ist verantwortlich für Audioformate bei Tamedia und moderiert den täglichen Podcast «Apropos». Mehr Infos @gabathvler Fabian Fellmann schreibt seit mehr als 20 Jahren über politische Themen. Seit Sommer 2021 berichtet der Politologe als USA-Korrespondent aus Washington, D.C. Davor war er unter anderem als Brüssel- und als Bundeshaus-Korrespondent für verschiedene Zeitungsredaktionen tätig. Mehr Infos @fabian_fellmann

Fehler gefunden?Jetzt melden.