Ausstellung in Unterseen – Fotografie in ihrer ganzen Vielfalt Erstmals stellen Fotografinnen und Fotografen aus der Region ihre Arbeiten in der Galerie Kunstsammlung Unterseen aus. Sie beweisen, wie vielfältig Fotografie sein kann. Monika Hartig

«Mystik Tagesanfang» von Speedy Füllemann aus Grindelwald. Foto: Monika Hartig

«Ich bin spezialisiert auf unser Tal und gehe zu jeder Tages- und Nachtzeit meilenweit für das ideale Licht», sagt Speedy Füllemann (73) aus Grindelwald. Der leidenschaftliche Tier- und Naturfotograf zeigt etwa das Porträt eines überraschten Fuchses, ein Rehrudel im Tiefschnee oder Panoramabilder der Bergwelt. Insgesamt neun Fotografinnen und Fotografen aus der Region zeigen in der KSU Galerie Kunstsammlung Unterseen aktuelle Arbeiten in thematischen Serien. Zur Eröffnung der Ausstellung «Oberländer Fotografen» kamen am Samstag Interessierte von nah und fern. Es galt die Maskenpflicht.