Wenn ich wenig Fantasie hätte, könnte ich meinen Beruf nicht ausüben. Zu meinen Schwächen gehört allerdings, dass ich mich schlecht in fantasiearme Menschen hineindenken kann. Fehlt es mir also an Fantasie? K.S.

Liebe Frau S.

Ja, tut es. Fantasie ist eben auch begrenzt und erstreckt sich nicht auf alle Lebensbereiche. Ich kenne jemanden, der es vorzieht, Partituren zu lesen, statt Musik zu hören. Ich weiss nicht, ob er das als eine Begabung mit einer besonderen Fantasie betrachtet. Vermutlich sieht er es als eine Erweiterung der Fähigkeit an, Zeichen lesen zu können. Das heisst, er liest Partituren wie unsereiner ein Buch. Vergleichbares gibt es wohl auch im Bereich der Mathematik, wenn jemand ein Problem aus einem Bereich der Mathe­matik im Rahmen eines anderen Teilbereichs löst. Zum Beispiel eine topologische Fragestellung mengentheoretisch betrachtet (fantasiere ich mal als blutiger Laie so vor mich hin).