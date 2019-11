«Der Verpackungswahn ist abartig»

«Forum»-Leserin Vreny Klöti aus Bern nervt das gewaltig. Am Telefon der Redaktionshotline hat die 43-jährige kaufmännische Angestellte ihrem Ärger Luft gemacht. «Ich finde, dieser ganze Verpackungswahn ist schlicht abartig!», meinte sie hörbar aufgebracht. Und fragte: «Kann man nichts dagegen unternehmen? Lässt sich das nicht stoppen?» Zudem möchte sie wissen: «Wie denken eigentlich andere Konsumentinnen und Konsumenten darüber?»

Nun, wir geben diese Fragen gerne weiter an Sie, liebe Leserinnen und Leser. Stören Sie sich ebenfalls an den vielen Plastikverpackungen? Wissen Sie, was man dagegen unternehmen kann? Oder finden Sie, dass Plastikverpackungen nicht zuletzt aus hygienischen Gründen eine Notwendigkeit sind? Teilen Sie uns Ihre Meinung und Ihre Erfahrungen mit. Schreiben Sie uns!

Schreiben Sie an redaktion@bernerzeitung.ch oder per Briefpost an BZ Berner Zeitung, Redaktion «Forum», Dammweg 9, Postfach, 3001 Bern (Vermerk: Plastik). Geben Sie bitte Ihren vollständigen Namen und Ihren Wohnort an.