Umfrage zur Bundesratswahl: Wen würden Sie wählen?

Diese Gewissheit hatte eine kurze Halbwertszeit. Wenige Tage nachdem Bundesrat Didier Burkhalter (FDP) im Juni seinen Rücktritt angekündigt hatte, schien klar: Seine Nachfolge muss aus dem Kanton Tessin stammen – jenem Kanton, der zuletzt von 1987 bis 1999 ein Mitglied der Landesregierung gestellt hat: Flavio Cotti (CVP). Auch ein Name wurde sofort prominent gehandelt: Ignazio Cassis (56, Arzt), Fraktionschef der FDP.

Doch Cassis hat Konkurrenz erhalten. Die FDP setzt auf ein Dreierticket. Mit der Waadtländer Nationalrätin Isabelle Moret (46, Juristin) und dem Genfer Regierungsrat Pierre Maudet (39, Jurist) fordern zwei Westschweizer Cassis heraus. Tessiner? Frau? Jung? An dieser Frage hat sich die Schweiz in den letzten Wochen aufgerieben, ein Quotenstreit ist entflammt.

Erst jetzt, kurz vor der Wahl, dreht sich die Debatte vermehrt um das politische Profil der Kandidaten und die Frage, inwieweit der Bundesrat durch das neue Mitglied in bestimmten Geschäften eine Kurskorrektur vornehmen wird. Der scheidende Aussenminister gilt als europafreundlich und überdies als eher gesellschaftsliberal denn konservativ. In der Vergangenheit hat er in der Regierung als Zünglein an der Waage nicht selten im Sinne der linken Parteien gestimmt – zum Ärger von SVP und FDP, die im Bundesrat vier der sieben Mitglieder stellen und damit zumindest auf dem Papier die Mehrheit innehaben.

Morgen Vormittag nun kommt es im Bundeshaus zum Showdown: Wer wird auf Burkhalter folgen? Diesen Entscheid fällt das Parlament. Anders als Stadt- und Regierungsräte werden Bundesräte nicht vom Volk gewählt. Gleichwohl möchten wir wissen:

Abstimmen Isabelle Moret 16.4% Ignazio Cassis 34.0% Pierre Maudet 49.5% 3982 Stimmen Isabelle Moret 16.4% Ignazio Cassis 34.0% Pierre Maudet 49.5% 3982 Stimmen



(Bernerzeitung.ch/Newsnet)