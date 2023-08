Fortsetzungsroman – Lesen Sie die neueste Folge von «Das Haus der Architektin» Mirko Beetschens neuer Roman «Das Haus der Architektin» ist eine Mischung aus unheimlichem Thriller und alternativer Architekturgeschichte. Mirko Beetschen

Folge 60

Die weiteren Erinnerungen an mein Verlassen der Insel sind bruchstückhaft. Ich weiss, dass beide Polizisten mir halfen, das Boot zu besteigen. Dass ich in eine Kabine manövriert wurde, die nach altem Schweiss, Öl und Kunstleder roch, und ich mich setzen durfte. Dass mich die relative Wärme und das Vibrieren des Motors unmittelbar einlullten und ich den Moment verpasste, in dem wir wegfuhren.

Vielleicht ist das einer der Gründe, warum ein Teil von mir an diesem Morgen auf der Moorinsel geblieben ist, obschon ich seither nie mehr auch nur in ihre Nähe, ja nicht einmal in die Umgebung des Sees gekommen bin. Vielleicht könnte ich besser damit abschliessen, wenn ich dieses verfluchte Eiland hinter mir hätte schrumpfen sehen. Wenn auch mein Unterbewusstsein mitbekommen hätte, dass wir es tatsächlich verlassen hatten.

Vielleicht ist aber auch etwas von der Insel mitgekommen, hat sich an mich drangehängt und wartet nur auf einen Moment der Unachtsamkeit meinerseits.

Ich wünschte, ich wäre wachsamer gewesen.

Weil der winzige Hafen von Maleau, wo ich am Vortag Vincents Fischerboot bestiegen hatte, den Moorinseln am nächsten lag, war es dort, dass uns eine kleine Gruppe Polizisten und Sanitäter erwartete.

Ich war mit dem Verstummen des Motors wieder aufgewacht, und ob es an dem Schlummer lag, in den ich während der kurzen Überfahrt gefallen war, der Tatsache, dass ich mich in Sicherheit wähnte, oder der schieren Distanz zu Les Espoirs, mein Kopf fühlte sich wieder freier an, meine Gedanken klarer. Ich liess mir zwar vom Boot helfen, marschierte jedoch ohne Unterstützung über den Steg und ignorierte die bereitstehende Trage. Auch war ich wieder genügend bei mir selbst, um einen Transport in ein Krankenhaus kategorisch abzulehnen.

So wurde ich direkt im Ambulanzwagen untersucht und verarztet, erhielt Schmerztabletten und eine Tetanusspritze, da meine Immunisierung Jahre, wenn nicht Jahrzehnte zurücklag.

Ich bat den Pfleger, sein Telefon benutzen zu dürfen, und versuchte, James zu erreichen, doch der antwortete nicht – es war ja auch noch sehr früh.

Hinterher folgte ich einem in Zivil gekleideten Polizeibeamten aus Bern zum Gespräch in ein Gemeindehaus gleich hinter dem Hafen. Die Divergenz aus mittelalterlicher Fassade aussen und Achtzigerjahre-Mief innen, über die ich mich normalerweise geärgert hätte, war mir völlig egal – wichtig war mir einzig, dass ich im Warmen war. Ein Sitzungszimmer stand uns zur Verfügung, aus dem uns eine wild wedelnde Bonnie entgegenkam. Gerührt stellte ich fest, dass jemand ihr mit einer alten Wolldecke direkt neben dem Radiator ein Bettchen eingerichtet hatte, auf dem sie sich, nachdem sie mich gebührend begrüsst hatte, wieder zusammenrollte.

Hanspeter Wolfensberger – ich schätzte ihn auf wenig unter Pensionsalter – hatte eine angenehme Art, ruhig, wohlüberlegt und scheinbar am Komfort seines Gegenübers interessiert.

Er wirkte mitfühlend und seine Fragen gingen über das Sachliche hinaus, sodass er rasch eine emotionale Bindung zwischen sich und seinem Gesprächspartner aufgebaut hatte.

Ich kannte diese Technik zwar von meinen eigenen journalistischen Interviews, betrachtete seine Freundlichkeit aber keineswegs als rein berechnend, sondern als Ausdruck eines hohen Grads an Empathie und Menschlichkeit, die ihn zweifellos zu einem talentierten Führer von Verhören machten.

Anders als bei den Beamten, die mich vorgefunden hatten, versuchte ich, das Geschehene nun möglichst sachlich zu schildern, und sprach einzig von einer «Unbekannten», die ich schon am Nachmittag auf der Insel gesehen hatte und die mich später mehrfach bedroht und angegriffen hatte. Diese vage Generalisierung liess Wolfensberger aufhorchen, und er bohrte bei den Beschreibungen der einzelnen Begegnungen nach, sodass ich zum Beispiel zugeben musste, nicht sicher zu sein, wer uns im Nebel tatsächlich verfolgt hatte – nicht einmal ob es sich dabei um einen Menschen oder ein Tier gehandelt hatte.

Viel zu offen erzählte ich ihm auch von meinem Aufwachen im Lift und meiner Erinnerungslücke, wie ich dorthin gekommen war – ein Fehler, wie mir sogleich bewusst wurde, rückte es mich und meine angeblichen Erlebnisse doch in ein völlig neues Licht. Auf der anderen Seite mochte ich auch nicht lügen und versuchte, möglichst nah an der Wahrheit zu bleiben, ohne dass ich mich allzu verrückt anhörte.

Während meines Aufenthalts im Sitzungszimmer von Maleau, der vielleicht eine halbe Stunde in Anspruch nahm, schlich sich die Wärme langsam in meine durchfrorenen Glieder zurück und brachte eine immense Müdigkeit und Schwere mit sich, die meine Erinnerung an den weiteren Verlauf und Inhalt unseres Gesprächs trüben. Als mir mehrmals die Augen zufielen, hatte Wolfensberger ein Einsehen und beendete es für diesen Tag.

Vor dem Sitzungszimmer wartete eine junge Beamtin auf uns und überreichte mir Mantel und Rucksack, die ich vor einer gefühlten Ewigkeit im Turmzimmer von Les Espoirs hatte liegen lassen. Sofort suchte ich mein Smartphone heraus, nur um festzustellen, dass der Akku im Laufe der Nacht den Geist aufgegeben hatte.

Fortsetzung folgt

