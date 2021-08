Besuch auf dem Hochsicherheitsacker – Forscher wollen Gentech-Pflanzen salonfähig machen Der Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen soll weitere vier Jahre verboten bleiben. Dagegen wehren sich 70 Schweizer Forscher – darunter eine ehemalige Greenpeace-Aktivistin. Stefan Häne

«Hier passiert nichts Kriminelles»: Teresa Koller forscht in Zürich-Affoltern mit gentechnisch veränderten Pflanzen. Foto: Anna-Tia Buss

Wie ein kleines Alien sieht das Geschwür am Stängel der Maispflanze aus. «Lieber eine transgene Maispflanze, die gesund ist, als eine solche», sagt Teresa Koller. Ihre Diagnose: Beulenbrand. Für die Pflanze kann das tödlich sein.

Koller schreitet in ein kleines Feld. Der Mais steht einen Meter hoch. Die einen Pflanzen sind konventionell, die anderen gentechnisch verändert; so ist die Versuchsanordnung. Das Feld ist eingerahmt von einem Gürtel aus gewöhnlichem, deutlich höher gewachsenem Mais. Von aussen kann also niemand einsehen, was Koller macht. Ein Bild mit Symbolkraft? Sie winkt ab: «Wir haben nichts zu verbergen.»