Vulkanausbruch bei Tonga – Forscher rätseln über Tsunami

Abo 9 Fakten zu Tonga Druckwellen bis in die Schweiz – was machte den Vulkan so explosiv?

Der Ausbruch des Hunga Tonga-Hunga Ha’apai ist ein Jahrhundertereignis. Lesen Sie, was genau passiert ist, was der Region bevorsteht – und was das alles fürs globale Klima heisst.