Multifunktionelle Flüssigkeit – Forscher entdecken mysteriöse Ameisen-Milch Die Puppen von Ameisen geben ein Sekret ab, das Larven und erwachsene Tiere ernährt und ihnen Signale sendet. Roland Knauer

Die aus Asien stammenden Ameisen Ooceraea biroi tragen junge Larven zu den Puppen. Die Puppen geben ein Sekret ab, das die Jungtiere aufnehmen. Foto: Daniel Kronauer

Ameisen leben in Staaten, in denen die einzelnen Tiere verschiedene Aufgaben von der Pflege des Nachwuchses über das Beschaffen von Nahrung bis zur Verteidigung des Nestes übernehmen. Ein solches Gemeinwesen von Sechsbeinern funktioniert meist sehr gut, weil alle aktiv mitarbeiten. Mit einer Ausnahme: Wird der Nachwuchs erwachsen, verwandeln sich die aus dem Ei geschlüpften Larven in regungslose Puppen, in denen sie sich zu erwachsenen Ameisen entwickeln.