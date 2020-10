Eishockey und Corona – Forderungen nach Unterbruch werden lauter In der MSL und in der 1.-Liga-Westgruppe wird am Samstag corona-bedingt nicht gespielt. Die Saison dürfte kaum wie vorgesehen fortgesetzt werden. Reto Pfister

Vier von sechs für den Samstag vorgesehenen MSL-Spiele waren bereits im Laufe der Woche abgesagt worden. Am Freitagmorgen war dann auch klar, dass die Partien Huttwil – Arosa und Düdingen – Dübendorf nicht stattfinden können, bei den Bündnern und den Freiburgern hatten sich Spieler mit dem Coronavirus infiziert. Das gleiche Bild zeigt sich in der 1.-Liga-Westgruppe, auch da steht im Teletext bei allen sechs vorgesehenen Begegnungen in knalligem Rot das Wort «verschoben.»

Von den Berner Teams in den beiden höchsten Amateurligen steht somit nur Burgdorf (auswärts bei den Pikes Oberthurgau) im Einsatz. Bereits in den Wochen zuvor waren zahlreiche Partien abgesagt worden, weil sich Teams corona-bedingt in Quarantäne befanden.

«Sehe keinen Sinn mehr»

Am Donnerstagabend tagte die Task-Force der Regio League des Eishockeyverbandes. Sie beschloss, den Spielbetrieb vorerst bis zum nächsten Mittwoch fortzusetzen. Dann tagt der Bundesrat; weitere Verschärfungen der aktuell wegen der Corona-Pandemie gültigen Einschränkungen sind wahrscheinlich.

Unabhängig von den behördlichen Vorgaben mehren sich in der MSL die Stimmen, die einen Unterbruch der Meisterschaft fordern. «Ich sehe keinen Sinn mehr darin, jetzt noch weiterzuspielen», sagt Huttwils Teammanager Max Dreier. «Ginge es nach mir, sollte man die Meisterschaft bis Ende November unterbrechen», sagt der 62-Jährige.

Am kommenden Mittwoch würde Huttwil auf Martigny treffen, beide Mannschaften sind aktuell von Coronafällen verschont. Und Martigny wurde von den Walliser Behörden als semiprofessionelles Team eingestuft, darf also trotz des Verbots von Amateur-Teamsport im Kanton weiterspielen. In der Task-Force-Sitzung wurde festgelegt, dass beide an einem Spiel beteiligten Vereine mit einer Austragung einverstanden sein müssen; jeder Club einseitig eine Verschiebung beantragen kann. Dreier schloss nicht aus, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen.

Auch Wikis Sportchef Ruedi Wenger plädiert klar für einen Unterbruch. Am Montag wurde bekannt, dass ein Spieler an Covid-19 erkrankt ist, mittlerweile wurden weitere Akteure positiv getestet. «Einige befinden sich bereits zum dritten Mal in Quarantäne», sagt Wenger. «Irgendwann werden sie entscheiden müssen, ob sie überhaupt noch Eishockey spielen wollen.» Dies trifft vor allem auf jene zu, die ihren Beruf nicht im Homeoffice ausüben können. Die Arbeitgeber dieser Akteure üben zunehmend Druck aus, weil die Spieler ihres Sports wegen im Job immer wieder fehlen.

Vorbereitung wäre nötig

Etwas anders beurteilt Thuns Sportchef Alex Reymondin die momentane Ausgangslage. «Man kann nicht einfach alles von sich aus herunterfahren», sagt er. «Wir möchten daher spielen, so lange es irgendwie noch möglich ist.» Die Thuner werden das zumindest bis Mitte Woche auch nicht tun können, das Derby vom 28. Oktober gegen Wiki muss ebenfalls verschoben werden, weil die Aaretaler nach den neuen positiven Testergebnissen länger in Quarantäne bleiben müssen.

Auch Reymondin rechnet nicht damit, dass die Meisterschaft wie geplant weitergeführt werden kann. Und er macht darauf aufmerksam, dass man auch nicht einfach auf Knopfdruck die Saison einfach wieder starten kann. «In der 3. oder 4. Liga ist es möglich, einfach aus Freude am Spiel einen Match auszutragen. In der MSL hingegen wird Leistungssport betrieben, da braucht es immer wieder eine gezielte Vorbereitung, bevor man einen Ernstkampf bestreitet», sagt Reymondin.