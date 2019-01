Nous étions à Budapest avec William Bourdon pour préparer, avec notre Confrère hongrois David Deak, la défense de Rui Pinto, lanceur d’alerte qui a participé au #FootballLeaks et qui est soutenu par @TheSignalsNetw. pic.twitter.com/L7z33AZ8j3 — Vincent BRENGARTH (@v_brengarth) 23. Januar 2019

Das Bild zeigt von links nach rechts William Bourdon, Rui Pinto, David Deak und Vincent Brengarth.

Pinto war Mittwoch letzter Woche in Budapest verhaftet worden; nun steht er bis zu einem Entscheid über seine Auslieferung nach Portugal unter Hausarrest.

Der 30-Jährige und seine Rechtsvertreter haben einen wichtigen Entscheid gefällt – Pinto outet sich heute selbst als Whistleblower der Enthüllungsplattform Football Leaks: «Rui Pinto ist John», sagt sein Anwalt William Bourdon im Interview mit dem «Spiegel» und dem Recherche-Netz European Investigative Collaborations (EIC).

John war das Pseudonym, unter dem Pinto in der Öffentlichkeit und gegenüber den Journalisten des EIC-Konsortiums aufgetreten war. Nur «Spiegel»-Journalist Rafael Buschmann hatte direkten Kontakt zu ihm gehabt.

Laut Anwalt Bourdon war es Rui Pinto, der dem «Spiegel» mehr als 70 Millionen Dokumente aus dem Innenleben des Weltfussballs zugespielt hatte. Das deutsche Nachrichtenmagazin hatte die Daten mit EIC geteilt, zu dessen Partnern auch das Recherchedesk von Tamedia gehört.

Strafverfahren auch in der Schweiz

Die Enthüllungen hatten in der Fussballwelt seit Ende 2015 Erdbeben um Erdbeben ausgelöst. Topspieler wurden als Steuertrickser enttarnt, Topclubs sahen Fake-Sponsoringverträge ans Licht gezerrt, bei Paris Saint-Germain tauchte ein rassistisches Scouting-System auf, für das sich der Verein umgehend entschuldigte.

In mehreren Ländern sind wegen Football Leaks Strafverfahren angelaufen, so auch in der Schweiz: Ein ausserordentlicher Staatsanwalt untersucht, ob ein Walliser Oberstaatsanwalt von Fifa-Präsident Gianni Infantino unrechtmässige Vorteile erhalten hat. Rui Pintos Anwalt Bourdon sagt, er stehe mit dem Sonderermittler Damian Graf in Kontakt. Der dementiert das auf Anfrage nicht. Auch in anderen Ländern interessieren sich Strafverfolger für das Material.