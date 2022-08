Verlosung – Food Zurich Gewinnen Sie Tickets für die Food Zurich Opening Party

Food Zurich findet vom 8. bis 18. September statt ZVG

Das Kulinarikfestival Food Zurich findet vom 8. bis 18. September unter dem Motto «Kulinarische Zukunft» statt.

Stadtlandwirtschaft kulinarisch erleben, ein lokales Kichererbsenfeld besuchen, Gemüse fermentieren, Schweizer Küche neu interpretieren, Stadtkräuter sammeln oder pflanzenbasierte Gerichte kennenlernen. Spannenden Talks zuhören, durch den Slow Food Markt schlendern, mit geretteten Lebensmitteln kochen oder sich mit kulinarischen Neudenkerinnen und Neudenker persönlich austauschen. Das alles ist Food Zurich – und noch viel mehr. Während 11 Tagen können Sie über 100 Events rund um das Thema kulinarische Zukunft in und um Zürich besuchen.

Die SonntagsZeitung verlost 30 × 2 Tickets à 95 Franken für die Food Zurich Opening Party am Donnerstag, 8. September 2022, ab 19 Uhr, im Jelmoli Food Market in Zürich.

Wenn Starköche der Limmatstadt für eine Nacht im Jelmoli Food Market gastieren, die Korken knallen und nicht zuletzt die Plattenteller von DJ Skor durchdrehen, dann heisst es: Food Zurich Opening – der Startschuss zu elf unvergesslichen Festivaltagen! Im Jelmoli Food Market kochen die Küchenchefs der Zürcher 5-Sterne Hotels Alex Lake Zürich, Baur au Lac, Marriott Hotel, Storchen Zürich, Park Hyatt Zürich, The Dolder Grand und Widder Hotel zum Thema «Farm to table». Lassen Sie sich auf keinen Fall die «Pintxos» entgehen, die die Lernenden der Allgemeinen Berufsschule in Zürich kreiert haben. Und an der Popcorn-Bar zeigen die Rezeptgeber von Fooby ihre neusten Kreationen. Nach dem Flying Dinner und unzähligen Geschmackserlebnissen geht es ab in den Untergrund. Die Barkeeper der Zürcher Szenebar «Milieu» mixen exklusiv ihre Signature-Drinks.

So nehmen Sie teil

Per Telefon (CHF 1.50/Anruf)

Rufen Sie an und teilen Sie uns Ihren Namen und Ihre Adresse mit: Tel. 0901 500 071

Per SMS (CHF 1.50/SMS)

Senden Sie eine SMS mit dem Code SZ1 sowie Ihrem Namen und Ihrer Adresse an die Nr. 3113

Per Internet

Füllen Sie das Formular unter folgendem Link aus: www.share-solution.ch/sz/leserangebot1

Teilnahmeschluss: Mittwoch, 24. August 2022

Teilnahmebedingungen:

Mehrfachteilnahmen sind nicht zugelassen und werden vom Wettbewerb ausgeschlossen. Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit den Bestimmungen unter www.share-solution.ch/teilnahmebedingungen-tamedia einverstanden.