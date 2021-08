Verlosung – Food Zurich Gewinnen Sie Tickets für die Food Zurich Opening Party

ZVG

Das Kulinarikfestival Food Zurich findet vom 16. bis 26. September unter dem Motto «Kulinarische Zukunft» statt.

Im Zoologischen Museum Schokolade probieren oder an einer Feld-Tavolata direkt am grossen Tisch geniessen, was vor Ort wächst. Mit Hündin Emma in der Stadt auf Trüffelsuche gehen, vegane Maccarons backen oder selber Rapsöl pressen. Durch den Slow Food Market schlendern und alles probieren, was Sie entdecken oder am Ernährungssymposium über nachhaltigen Konsum diskutieren. Das alles ist Food Zurich – und noch viel mehr. Während 11 Tagen können Sie über 100 Events rund um das Thema kulinarische Zukunft in und um Zürich besuchen.

Die SonntagsZeitung verlost 30 × 2 Tickets à 95 Franken für die Food Zurich Opening Party am Donnerstag, 16. September 2021, ab 19 Uhr, im Jelmoli Food Market in Zürich.

Wenn Starköche der Limmatstadt für eine Nacht im Jelmoli Food Market gastieren, die Korken knallen und nicht zuletzt die Plattenteller von DJ Skor durchdrehen, dann heisst es: Food Zurich Opening – der Startschuss zu elf unvergesslichen Festivaltagen! Sechs Chefs de Cuisine von Zürcher Top-Adressen kreieren gemeinsam mit Spezialisten des Jelmoli Food Market ein überraschendes Delikatessen-Defilee. Zur Einstimmung senden die Meister des Baur au Lac, Marriott Hotel, Storchen Zürich, Park Hyatt Zürich, The Dolder Grand und Widder Hotel ein liebevolles Amuse-Bouche. Übrigens: Lassen Sie sich die süssen Versuchungen von den Bäckern der Fooby-Plattform nicht entgehen.

ZVG

So nehmen Sie teil

Per Telefon (CHF 1.50/Anruf)

Rufen Sie an und teilen Sie uns Ihren Namen und Ihre Adresse mit: Tel. 0901 500 071

Per SMS (CHF 1.50/SMS)

Senden Sie eine SMS mit dem Code SZ1 sowie Ihrem Namen und Ihrer Adresse an die Nr. 3113

Per Internet

Füllen Sie das Formular unter folgendem Link aus: www.share-solution.ch/sz/leserangebot1

Teilnahmeschluss: Mittwoch, 1. September 2021

Teilnahmebedingungen:

Mehrfachteilnahmen sind nicht zugelassen und werden vom Wettbewerb ausgeschlossen. Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit den Bestimmungen unter www.share-solution.ch/teilnahmebedingungen-tamedia einverstanden.