Auf Parkplatz in Münsingen – Food Truck-Brand: War es ein Feuer­teufel? In der Nacht auf Dienstag hat in Münsingen ein parkierter Food Truck gebrannt. Es besteht Verdacht auf eine Brandstiftung.

Ein parkierter Food Truck wurde in der Nacht auf Dienstag in Münsingen vermutlich angezündet (Archivbild) Foto: Raphael Moser / Tamedia AG

In der Nacht auf Dienstag wurde der Kantonspolizei Bern kurz nach 0.15 Uhr gemeldet, dass auf einem Parkplatz am Falkenweg in Münsingen ein abgestellter Food Truck brennt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, verletzt wurde niemand. Das teilt die Polizei am Freitagnachmittag mit.



Die Ermittlungen zum Brandfall und zur Brandursache wurden aufgenommen. Gestützt auf die Spurenlage kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

pkb/sih

