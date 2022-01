Urteil gegen syrischen Offizier – Folterknechte, fürchtet euch! Es ist ein grosses Glück, dass die deutsche Justiz das Weltrechtsprinzip anwendet und entschieden gegen die Gräueltaten in Syrien vorgeht. Ronen Steinke

Syrer vor einem Plakat mit dem Bild des syrischen Diktators Bashar al-Assad. Foto: AFP

Repräsentanten des deutschen Staates haben am Donnerstag über einen Repräsentanten des syrischen Staates zu Gericht gesessen. Auf der einen Seite: deutsche Richter. Auf der anderen Seite: ein syrischer Geheimdienstoberst a. D. Die Deutschen haben dem Syrer einen Vortrag gehalten. Sie haben ihm deutsche Paragrafen vorgehalten. Sie haben ihm erklärt, was er in seinem eigenen Land zu tun und zu lassen gehabt habe. Sie haben sich dazu aufgeschwungen, sich einzumischen in das Geschäft der souveränen Syrischen Arabischen Republik, und man kann dazu nichts anderes sagen als: ein Glück!