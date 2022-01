Sendemast in Heiligenschwendi – Folgt im Streit nun der nächste Akt?

Weitere Gesuche und Beschwerden Infos einblenden

Per Ende Jahr sind beim Regierungsstatthalteramt Thun Baugesuche für Mobilfunkantennen pendent in den Gemeinden Fahrni und Hilterfingen (drei). Beschwerden sind hängig gegen Baubewilligungen für Mobilfunkantennen in Amsoldingen, Reutigen und Wattenwil. (pd)