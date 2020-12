Riesenslalom Männer Alta Badia – Ein junger Norweger rockt die Gran Risa - und Murisier glänzt Der Walliser fährt schafft dank einem starken zweiten Lauf den Sprung auf den dritten Platz. Pinturault gewinnt vor dem überraschenden Norweger McGrath. mob

Der zweite Lauf von Murisier Der Walliser zeigt eine starke Leistung im zweiten Lauf auf der Gran Risa und holt sich den dritten Rang. (Video: SRF)

Die Maske hat längst Kultcharakter. Mit Bart und breiter Zahnlücke präsentiert sich Justin Murisier seit Beginn dieser Saison dem Publikum. Am Sonntag in Alta Badia aber dürfte hinter dem Stoff sein Grinsen nicht minder breit sein. 28 Jahre alt musste Murisier werden, um zum ersten Mal auf ein Weltcup-Podest zu steigen. Einst als eines der grössten Talente im Schweizer Skisport bezeichnet, warfen ihn diverse Knieverletzungen immer wieder zurück.

Weltklasse-Murisier im zweiten Lauf

Was der Walliser auf der schwierigen Gran Risa im zweiten Lauf zeigt, verdient das Prädikat Weltklasse. Murisier fährt zwar nicht fehlerfrei, aber von Anfang an angriffig und überzeugend. Womit er sich an die Spitze des Klassements stellt und auf dem Leaderstuhl immer länger warten darf, weil sich Fahrer um Fahrer die Zähne an seiner Pace ausbeisst. Erst Atle Lie McGrath und Alexis Pinturault gelingt es, Murisier noch zu übertrumpfen. Derweil mit Pinturault einer der besten Riesenslalom-Fahrer der letzten Jahre triumphiert, ist es für den erst 20-jährigen Norweger eine Premiere. Rang 11 war bis jetzt das Höchste der Gefühle für McGarth. Doch mit seiner fulminanten Fahrt auf der Gran Risa deutet er sein grosses Potenzial an.

Der zweite Lauf von Odermatt Der Nidwaldner fällt im zweiten Lauf hinter Murisier auf den undankbaren vierten Platz zurück. (Video: SRF)

Odermatt knapp neben dem Podest

Vier Schweizer schafften es in den zweiten Lauf. Marco Odermatt, der Dritte nach dem ersten Lauf, klassierte sich im 4. Rang. Semyel Bissig und Gino Caviezel belegten ex-aequo Platz 13. Überhaupt nicht nach Wunsch lief es Loïc Meillard. Der Neuenburger, der in den drei bisherigen Riesenslaloms in dieser Saison das Podest nur knapp verpasst hatte (zweimal Vierter, einmal Fünfter), verlor wegen eines groben Schnitzers im oberen Streckenteil viel Zeit und verpasste damit den zweiten Lauf. (mob)

Der zweite Lauf von Caviezel Der Bündner fällt im zweiten Lauf zurück und belegt zum Schluss den 13. Platz zusammen mit Teamkollege Semyel Bissig. (Video: SRF)

Rangliste:

Quelle: FIS