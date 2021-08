Freispruch vor Obergericht – Folgenreiche Kollision mit rennendem Polizisten Einer Frau kann nicht nachgewiesen werden, dass sie sich einem Polizisten bei der Verfolgung eines Flüchtenden absichtlich in den Weg gestellt hat. Hans Ulrich Schaad

In diesem Bereich der Neubrückstrasse kam es zum Vorfall zwischen der Frau und dem Polizisten. Foto: dog

Es war längst dunkel an diesem Februarabend 2018 im Raum Schützenmatte und Reitschule. Ein Polizist rannte auf einem Trottoir einer flüchtende Person hinterher. Bei dieser Verfolgung soll sich eine Frau dem Beamten absichtlich in den Weg gestellt haben, indem sie ihren Ellbogen ausgefahren und dem Polizisten einen Schlag verpasst hat. Dabei ist seine Taschenlampe runtergefallen. Die flüchtende Person konnte von zwei anderen Polizisten in der Nähe des ISC angehalten werden.

Dieses «Streifen», wie es in einem aktuellen Urteil des Obergerichts heisst, hatte für die Frau Folgen. Sie wurde angezeigt und im Juli 2019 per Strafbefehl wegen Hinderung einer Amtshandlung verurteilt. Das Regionalgericht Bern-Mittelland bestätigte das Verdikt im September 2020 und verhängte eine Geldstrafe von 5 Tagessätzen à 40 Franken. Weil die Frau das Urteil weitergezogen hatte, musste sich nun das Obergericht mit diesem Februarabend vor dreieinhalb Jahren beschäftigen. Und es versuchte, Licht ins Dunkel zu bringen.