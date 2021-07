Theater auf der Moosegg – Folge deinem Herzen – mit allen Konsequenzen Die Freilichtspiele bringen diesen Sommer eine starke Frau auf die Bühne: Katharina Knie. Ihre Geschichte erzählt von Familie, Tradition, Liebe und Eigenständigkeit. Cornelia Leuenberger

Katharina und Karl Knie sind sich innig verbunden – bis das Leben sie trennt. Fotos: pd

Was passiert, wenn eine junge Frau beschliesst, ihren eigenen Weg zu gehen? Nichts Spezielles, würden wir heute sagen, das ist doch ganz normal. Was aber, wenn die junge Frau zu Beginn des letzten Jahrhunderts lebte und Mitglied einer Artistenfamilie war? Teil einer eigenen, kleinen Welt, in der es auf jede und jeden ankam? Mit «Katharine Knie», einem Stück nach Carl Zuckmayer, nehmen die Theaterleute auf der Moosegg die Fragen rund um Liebe, Loyalität und die eigenen Wurzeln auf.

Nervöse Schauspieler? Nein

Es ist kühl am Abend der Premiere, am Himmel ziehen Wolken, der Wind streicht über Bühne und Zuschauerplätze. Liegt es daran, dass die Schauspielerinnen und Schauspieler in den ersten Minuten unruhig und nervös wirken?