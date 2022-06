Freilichtmuseum Ballenberg – Förderverein überweist 114’000 Franken Auf Initiative des Vereins zur Förderung des Ballenbergs (VFB) konnte im Freilichtmuseum ein hydraulischer Widder in Betrieb genommen werden. PD/hau

Wiederum konnte der Ballenberg-Förderverein das Freilichtmuseum mit einem namhaften Betrag unterstützen. Foto: PD

Erfreuliche Zahlen wurden den rund 70 Mitgliedern des Ballenberg-Fördervereins (VFB) an deren Generalversammlung (GV) im Gasthaus Wilerhorn in Brienzwiler präsentiert: Rund 28’000 Franken beträgt der Gewinn aus der Jahresrechnung 2021. Die Geschäfte an der von Präsident Hans Rudolf Scheidegger erstmals geleiteten GV wurden mehrheitlich einstimmig genehmigt, teilt der VFB unter anderem mit.