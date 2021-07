Interlakner erhält Auszeichnung – Förderpreis für Comic «Shantiland» Sandro Ramseier hat an der Hochschule Luzern den Studiengang Illustration/Fiction absolviert. Seine Bachelorarbeit erhielt einen Förderpreis. Monika Hartig

Grafiker Sandro Ramseier aus Interlaken hat an der Hochschule Luzern den Studiengang Illustration/Fiction absolviert. Foto: Monika Hartig

«Ich habe mich sehr gefreut über die Wertschätzung meiner Arbeit», sagt Sandro Ramseier (26) aus Interlaken, derzeit wohnhaft in Luzern. Kürzlich konnte der ausgebildete Grafiker einen Förderpreis in der Höhe von 4000 Franken entgegennehmen.

Ausgezeichnet wurde Ramseiers Abschlussarbeit des Bachelor of Arts in Visueller Kommunikation an der Hochschule Luzern, der surreale Comic «Shantiland». Vergeben hat den Preis die Zeugindesign-Stiftung zur Förderung der visuellen Gestaltung.

Leidenschaft Zeichnen

Aufgewachsen in Interlaken, fing Sandro Ramseier schon als kleiner Bub an zu zeichnen. Die Eltern förderten und unterstützten dieses besondere Interesse. Nach der 9. Klasse besuchte der Jugendliche den Vorkurs an der Schule für Gestaltung in Bümpliz und steuerte zielbewusst den Beruf des Grafikers an.