Reiseverbote und Buchungseinbruch – Flybair muss Start verschieben Die neue Berner Fluggesellschaft hebt wegen der Coronakrise vorerst nicht ab. Statt im Mai soll der Start nun im Juli erfolgen. Julian Witschi

Ein FlyBair-Flugzeug in der Luft: Das bleibt vorerst eine Vision. Foto: zvg

FlyBair erleidet einen herben Rückschlag. Wegen der Coronakrise verschiebt die neue Berner Fluggesellschaft den für 2. Mai vorgesehenen Erstflug um zwei Monate. Nun sollen ab Juli 2020 die acht geplanten Destinationen ab Bern sowie die Strecke Sitten–Mallorca angeboten werden. Allersdings gilt auch dies nur, sofern es die Situation mit dem Coronavirus bis dahin zulässt.

Als Gründe für die Verschiebung nennt FlyBair einerseits die Einreisebeschränkungen in den Zielländern Griechenland, Italien und Spanien. Andererseits ist die Nachfrage eingebrochen: «Wie andere Fluggesellschaften und Tourismusunternehmen, stellen auch wir seit ein paar Wochen einen deutlichen Buchungsrückgang fest», sagt FlyBair-Chef José González.

Was können Kunden tun, die bereits einen Flug mit FlyBair für Mai und Juni gebucht haben? Wer direkt bei FlyBair gebucht hat, werde von der Fluggesellschaft persönlich kontaktiert, heisst es in der Medienmitteilung. Die Betroffenen können entweder die gebuchten Flüge kostenlos auf ein späteres Abflugdatum bis 17. Oktober 2020 umbuchen; mögliche Tarifunterschiede werden nicht in Rechnung gestellt. Oder man kann sich das Ticket rückerstatten lassen.

Passagiere, die ein Pauschalarrangement mit Abflug im Mai oder Juni 2020 gebucht haben, sollen sich selber bei ihrem Reisebüro zu melden. Bezüglich Umbuchung oder Rückerstattung kommt es hier auf die Bedingungen des jeweiligen Reiseveranstalters an.