Quarantänepflicht für Mallorca – Flybair muss Paradestrecke aufgeben Die neue Berner Airline fliegt voraussichtlich ab nächster Woche nicht mehr nach Mallorca. Ganz am Boden bleibt sie aber nicht. Julian Witschi

Flybair dünnt wegen der Pandemie den Flugplan aus. Die von Helvetic geleaste Maschine soll aber ab Ende August nach Griechenland abheben. Foto: Enrique Muñoz García

Der schwierige Start von Flybair ist um einen Rückschlag reicher. Einen Monat nach dem Jungfernflug von Bern nach Mallorca sieht sich die Airline dazu gedrängt, den Flugplan auszudünnen. Grund ist der Entscheid des Bundesamtes für Gesundheit, die Balearen per nächsten Donnerstag auf die Liste der Gebiete mit erhöhtem Infektionsrisiko zu setzen.

Wer aus solchen Regionen in die Schweiz einreist, muss danach zehn Tage in Quarantäne. «Diese Quarantänepflicht dürfte grosse negative Auswirkungen auf die Nachfrage haben», sagt Urs Ryf, Verwaltungsratsdelegierter von Flybair und Direktor des Flughafens Bern. «Deshalb nehmen wir Mallorca voraussichtlich ab nächster Woche aus dem Programm.» Die betroffenen Passagiere werden informiert.

Damit verliert Flybair bis auf weiteres jene Strecke, die ab Bern in den letzten Jahren am besten lief. Flybair sei gut gestartet mit Auslastungen von 60 bis 70 Prozent auf den ersten Flügen, sagt Ryf. Danach hätten aber die steigenden Corona-Ansteckungen in Spanien zu einem signifikanten Nachfragerückgang geführt.

Griechische Destinationen bleiben

Gestrichen werden voraussichtlich auch zwei weitere Destinationen in Spanien, die Flybair diesen Herbst hätte bedienen wollen: Menorca und Jerez. Die Kürzungen des Flugplanes wegen Corona bedeuten aber nicht das Grounding der noch jungen Fluggesellschaft.

Denn ab 28. August sollen Ferienhungrige ab Bern-Belp auf die griechischen Inseln Kos, Kreta und Rhodos fliegen können. Die Nachfrage dafür sei gut, sagt Ryf. Das zeigte auch die Auslastung für diese Destinationen ab Zürich. Einzig für die angekündigten Flüge nach Preveza an der griechischen Westküste gebe es wohl zu wenig Nachfrage.

Viel Ungemach

Die Corona-Krise hat Flybair schon ein paar dicke Striche durch die Rechnung gemacht. Der ursprünglich im Mai geplante Jungfernflug musste zweimal verschoben werden. Die Airline ist aber ziemlich schlank aufgestellt. Sie verfügt nur über zwei Angestellte. Die Crews und das Flugzeug werden von der Schweizer Airline Helvetic geleast.

Zur finanziellen Situation sagt Ryf, Ziel von Flybair sei es, die Verluste zu minimieren, um noch genügend Kapitalkraft zu haben, wenn das Angebot wieder vergrössert werden könne. «Leider dürfte die Corona-Krise aber noch bis ins nächste Jahr anhalten.»

Kosten senken

«Wir prüfen, wie wir diese Phase der Unsicherheit überbrücken können», sagt Ryf. Ob das einen weiteren Stellenabbau am Flughafen Bern bedeute, das könne er im Moment nicht beantworten. Der Entscheid hängt auch von den Unterstützungen der öffentlichen Hand und der Verlängerung der Kurzarbeit ab. Seit dem Frühling sind die noch rund 90 Angestellten zu 50 Prozent in Kurzarbeit.

«Wir müssen flexibel bleiben», hält Ryf fest. Seit Monaten müssten sich der Flughafen und seine Airline laufend an die Umstände anpassen, neu ausrichten und die Kosten optimieren.

Die Flughafen Bern AG ist mit einem Anteil von 15 Prozent die grösste Aktionärin von Flybair. Daneben haben sich rund 1400 Aktionäre an einer Kapitalerhöhung beteiligt. Die neue Airline konnte damit ein Aktienkapital von 1,63 Millionen Franken aufbringen.