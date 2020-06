Ab Bern und Sion – Flybair fliegt Mitte Juli erstmals nach Mallorca Die neue Berner Fluggesellschaft nimmt ihren Betrieb am 18. Juli auf. Das Sommerprogramm wurde an die Corona-Situation angepasst.

Eigentlich hätte der Jungfernflug der neuen Berner Fluggesellschaft Flybair am 2. Mai stattfinden sollen. Dieser Termin konnte wegen der Corona-Pandemie nicht eingehalten werden. Am 18. Juli soll es aber so weit sein: Passagiere werden ab dem Belpmoos und auch ab Sion nach Mallorca geflogen. «Alle Leute hinter dem Projekt, mein Team und ich haben uns seit Monaten sehnsüchtig auf den Erstflug gefreut», lässt sich CEO José González in einer Mitteilung vom Freitag zitieren.

Eine Destination fällt weg

Wegen der aktuellen Situation musste Flybair den Flugplan überarbeiten. So fliegen diesen Sommer noch keine Maschinen nach Olbia auf Sardinien. Ebenso wurden einzelne Verbindungen gestrichen. Betroffene Passagiere können gebuchte Flüge kostenlos auf ein späteres Reisedatum bis 17. Oktober umbuchen oder sich das Ticket zurückerstatten lassen. Wer direkt bei Flybair gebucht hat, wird ab dem 15. Juni kontaktiert. Wer in einem anderen Reisebüro gebucht hat, wird gebeten, sich dort zu melden.

Auch mit dem reduzierten Sommerprogramm steuert Flybair von Juli bis Oktober sieben Destinationen an: Neben Mallorca ab Mitte Juli werden auch Kreta und Rhodos (ab Mitte August) sowie Jerez, Kos, Menorca und Preveza (ab September 2020) bedient.

Keine eigenen Flugzeuge

Flybair ist eine virtuelle Fluggesellschaft. Das heisst, sie selber besitzt keine Flugzeuge, sondern ist nur für die Vermarktung zuständig. Die Schweizer Fluggesellschaft Helvetic Airways kümmert sich um das operative Geschäft und vermietet auch die Flugzeuge.

Nach dem Grounding der Berner Fluggesellschaft Skywork hatte der Flughafen Bern angekündigt, er wolle mit Unterstützung des Volks wieder Linienflüge anbieten. Dazu lancierte er ein Crowdfunding mit dem Ziel, eine Million Franken einzuspielen.

Für den Betrieb der neuen Fluggesellschaft hat die Flughafen Bern AG die neue Tochtergesellschaft Flybair gegründet und mit einer Viertelmillion Franken ausgestattet. Für den Flughafen Bern ist die Airline ein erneuter Versuch, wieder zu ständigen Flügen in europäische Städte zu kommen.

