Unglück in Pokhara – Flugzeug mit 72 Menschen an Bord stürzt in Nepal ab – bislang 29 Tote geborgen Die Maschine der Yeti Airlines ging beim Landeanflug auf die zweitgrösste nepalesische Stadt in Flammen auf. Es ist nicht das erste Flugzeugunglück in der Region.

Schaulustige an der Unglücksstelle in Pokhara. Foto: Keystone

In Nepal ist ein Flugzeug mit 72 Menschen an Bord abgestürzt. «Wir wissen im Moment nicht, ob es Überlebende gibt», sagte ein Sprecher der Fluggesellschaft Yeti Airlines am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP. Unter den 72 Menschen an Bord seien 68 Passagiere und vier Besatzungsmitglieder. 10 Passagiere sollen laut Reuters Ausländer sein. Die Rettungsarbeiten seien im Gange. 29 Leichen seien bislang geborgen worden, sagte ein Polizeisprecher in Pokhara. Rund 300 Polizisten und zusätzlich Armeeangehörige seien vor Ort.

Das Flugzeug stürzte beim Landeanflug zwischen dem alten und dem neuen Flughafen von Pokhara in Zentralnepal ab. Das Wrack stand in Flammen. Es werde versucht, das Feuer zu löschen und die Passagiere zu retten, sagte ein örtlicher Beamter.

Pokhara liegt etwa 200 Kilometer nordwestlich von Kathmandu und ist Ausgangspunkt für zahlreiche Trekkingtouren im Himalaya, darunter die Annapurna-Runde. Das Annapurna-Massiv ist eine beliebte Wanderregion in dem Land.

Sehnsuchtssziel vieler Bergsteigerinnen und Wanderer: die Berge rund um Pokhara. Foto: Keystone

Gefährliche Flugbedingungen

Die Sicherheitsstandards in Nepals Luftverkehr sind angesichts unzureichender Ausbildung des Personals und mangelhafter Wartung der Maschinen niedrig. Die Europäische Union hat daher alle nepalesischen Fluggesellschaften aus ihrem Luftraum verbannt. Hinzu kommt, dass sich in dem Himalaya-Staat einige der abgelegensten und schwierigsten Landebahnen befinden. Das Wetter in Nepals Bergen kann schnell umschlagen und gefährliche Flugbedingungen schaffen.

Im vergangenen Mai starben alle 22 Passagiere bei dem Absturz eines Flugzeugs der nepalesischen Fluggesellschaft Tara Air auf dem Weg von Pokhara zum Bergsteiger-Ziel Jomsom. Im März 2018 waren beim Absturz einer Maschine der bangladeschischen Fluggesellschaft US-Bangla in der Nähe des internationalen Flughafens der Hauptstadt Kathmandu 51 Menschen ums Leben gekommen.

Das folgenschwerste Flugzeugunglück in Nepal hatte sich 1992 ereignet. Damals starben 167 Menschen an Bord einer Maschine von Pakistan International Airlines, als diese im Anflug auf den Flughafen Kathmandu abstürzte.

AFP

Fehler gefunden?Jetzt melden.