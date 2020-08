191 Passagiere an Bord – Flugzeug bricht in Indien bei Landung auseinander Eine Passagiermaschine der Air India ist auf dem Rollfeld in auseinander gebrochen, mindestens zwei Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Das Flugzeug kam aus Dubai. UPDATE FOLGT

Am Freitagabend brach in Indien ein Flugzeug bei der Landung auseinander. Video: Tamedia

Bei einem Flugzeugunglück auf regennasser Piste in Indien sind laut indischen Medien mindestens die zwei Piloten ums Leben gekommen. Die Air-India-Express-Maschine aus Dubai mit 191 Menschen an Bord sei bei der Landung im südindischen Bundesstaat Kerala am Freitag ins Rutschen gekommen.

Indische Fernsehsender zeigten Bilder, nach denen das Flugzeug in zwei Teile zerbrochen war. Mindestens 40 Fluggäste seien in Krankenhäuser gebracht worden, berichtete der Fernsehsender NDTV.

Gemäss den Flugdaten musste die Boeing 737-800 beim ersten Landeversuch durchstarten. Rund 20 Minuten später überschoss das Flugzeug beim zweiten Versuch die Piste und stürzte in eine Senke.

