Spektakulärer Flug – Flugwarnkugeln über Grauholz per Heli ersetzt Am Sonntagmorgen wurden die Flugwarnkugeln auf der Hochspannungsfreileitung beim Grauholz ersetzt. Die A1 musste kurzzeitig gesperrt werden.

Sie gehören zum Bild der Autobahnraststätte Grauholz: Die orangefarbenen Flugwarnkugeln zwischen der Raststätte und der BKW-Unterstation Habstetten. Sie sind an der Hochspannungsfreileitung montiert, um Kollisionen mit Flugzeugen, Helikoptern und anderen Fluggeräten zu verhindern.

Mit den Jahren bleichen diese jedoch aus und müssen nach den Vorgaben des Bundesamts für Zivilluftfahrt (BAZL) ersetzt werden, um die Sichtbarkeit zu gewährleisten, wie es in einem Schreiben von Energie Wasser Bern (EWB) heisst.

Am Sonntagmorgen um 7.30 Uhr war es so weit: Die 43 Flugwarnkugeln wurden ausgetauscht. Und zwar mehrheitlich aus der Luft mithilfe eines Helikopters. Die Hochspannungsfreileitung sei für die Arbeiten ausgeschaltet worden, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Der Eingriff habe in der betroffenen Region keinen Unterbruch der Stromversorgung zur Folge gehabt. Wegen der Autobahnüberspannung der Freileitung im Grauholz musste die entsprechende Teilstrecke der A1 während des Einsatzes aus Sicherheitsgründen kurzzeitig durch die Kantonspolizei Bern gesperrt werden.

