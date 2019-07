Flugscham ade – wieder mehr Lokalpassagiere am Flughafen

Der Flughafen Zürich fertigte im Juni mehr Passagiere ab als im Vorjahresmonat. Nachdem von März bis Mai die Anzahl der lokalen Reisenden rückläufig war, trugen diese nun hauptsächlich zum Wachstum bei.

Im Juni flogen 2,89 Millionen Passagiere über den Flughafen Zürich, wie dieser am Mittwoch mitteilte. Dies entspricht einem Plus gegenüber der Vorjahresperiode von 3,6 Prozent . In den Monaten April und Mai lag die Wachstumsrate jeweils unter 1 Prozent , und dies auch nur dank einem grösseren Wachstum bei der Anzahl Umsteigepassagiere.