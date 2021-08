Schweizer Meisterschaft im Oberland – Flugkünstler am Thuner Himmel Für Flugfans kündigt sich ein Highlight an: Vom 26. bis zum 28. August finden auf dem Flugplatz Thun die Segelkunstflug-Schweizer-Meisterschaften statt.

Die Piloten werden ihre Künste zu beweisen haben. Foto: PD

Die diesjährige Schweizer Meisterschaft wird in den Kategorien Advanced und Sportsman ausgetragen. In der Advanced nehmen nur Piloten teil, welche schon über Wettbewerbserfahrung verfügen. Die Kategorie Sportsman ist für Einsteiger in den Wettbewerbssegelflug gedacht. Auf Wunsch dürfen die Teilnehmenden in dieser Kategorie von einem Safety-Fluglehrer im Doppelsitzer begleitet werden.

Für Frauen und Männer gelten an den Segelflugwettbewerben in der Schweiz die gleichen Regeln, es gibt auch keine unterschiedlichen Kategorien. Heuer sind aber keine Frauen am Start, wie die Organisatoren mitteilen. Für die Segelfluggruppe Thun wird Stefan Illi, wohnhaft in Thun, in der Kategorie Sportsman an den Start gehen.

Training und Improvisation

Wenn es das Wetter zulässt, muss jeder Pilot mindestens drei Durchgänge absolvieren, bestehend aus bekannten Programmen, welche schon im Vorfeld trainiert werden konnten, und unbekannten Programmen, welche den Teilnehmern erst am Vortag vor dem Einsatz ausgehändigt werden. Diese Programme können nicht mehr trainiert werden.

Das Kunstflugprogramm wird in einer sogenannten Box (ein imaginärer Würfel von 1000 Meter Kantenlänge) auf einer Höhe zwischen 300 und 1300 Metern über dem Flugplatz absolviert und von einem Punktrichtergremium bewertet. Die Segelflugzeuge sind speziell für den Kunstflug gebaut, ausgerüstet und erfüllen alle Sicherheitskriterien. In Thun werden die Programme mit den Flugzeugen MDM Fox, Pilatus B 4 und SZD-59 Acro absolviert.

pd

Fehler gefunden?Jetzt melden.