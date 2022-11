Tier in guter Verfassung – Flughafen-Mitarbeiter finden lebendige Katze in Koffer Bei der Gepäckkontrolle entdeckten die Behörden am New Yorker Flughafen den Umriss einer lebensgrossen Katze. Beim genauen Hinsehen stellten sie fest: Da war tatsächlich eine Katze.

1 / 3 Die Bilder im Röntgengerät bei der Gepäckkontrolle am Flughafen JFK liessen eine Katze erkennen. TSA

Als der Koffer eines Passagiers am New Yorker Flughafen JFK durch das Röntgengerät rollte, schaute ein Beamter der US-Verkehrsbehörde TSA (Transportation Security Administration) genau hin. Neben den üblichen Dingen, die man auf einer Reise nach Florida mitnehmen würde, wie etwa Sommerkleider und Flip Flops, war da etwas anderes zu erkennen: der lebensgrosse Umriss einer Katze.

Das orangefarbene Tier habe sich in einem geschlossenen Koffer befunden, den ein Passagier vor einem Flug am John-F.-Kennedy-Flughafen aufgegeben habe. Das sagte eine Sprecherin der US-Verkehrssicherheitsbehörde TSA der Deutschen Presse-Agentur.

Im Gepäckscanner sei die Katze entdeckt und herausgeholt worden, bevor der Koffer in das Flugzeug geladen worden sei. Das Tier sei in guter Verfassung gewesen und inzwischen wieder sicher in seinem Zuhause. Der Passagier habe angegeben, dass die Katze jemand anderem aus seinem Haushalt gehöre. Ihn erwarte keine Strafe.

SDA/sys

